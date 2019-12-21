الامارات | تأهيل كوادر بشرية استعداداً لـ«إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل كوادر بشرية استعداداً لـ«إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، اللواء عبدالله خليفة المري، ضرورة تضافر الجهود المختلفة على مستوى الدولة للتحضير لاستضافة المعرض، مشيراً إلى أن مختلف الجهات المشاركة في تنظيم المعرض قطعت شوطاً كبيراً في بناء بنية تحتية متكاملة ذات مواصفات عالمية، فضلاً عن البدء في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، لمناقشة أربعة موضوعات ضمن أجندة الاجتماع، بحضور مساعدي القائد العام، وأعضاء المجلس وعدد من مسؤولي المعرض الدولي والقائمين عليه، إلى جانب عدد من الضباط.

واطلع المري على الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماعات الماضية والقرارات التي تم تنفيذها والتي لاتزال قيد التنفيذ، مؤكداً أهمية تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة، والحرص على العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كل الجهات لإنجاح هذا الحدث العالمي. واستعرض مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، نتائج السيناريوهات لفرق عمل المراكز الحدودية، مؤكداً أهمية التخطيط لسيناريوهات تحاكي الواقع، وذلك للتعامل مع الأزمات أو الحوادث فور وقوعها بحرفية واقتدار من قبل فريق العمل المشترك.

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من جانبه، تحدث العميد ركن مسلم محمد سعيد الراشدي، من قوات حرس الرئاسة في القوات المسلحة، عن موضوع الجاهزية العملياتية لعناصر الاستجابة الوطنية في «إكسبو 2020».

واستمع المري والحضور من مدير مركز الاستعلام المبكر في الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، مبارك خليفة الغفلي، إلى شرح متكامل عن التسجيل المسبق للبصمات الحيوية للمسافرين وأهميتها في تعزيز الجهود الأمنية، كما اطلع على الإجراءات الاحترازية والوقائية استعداداً للمعرض.

وقام المري بجولة ميدانية اطلع خلالها على الأعمال الإنشائية لمرافق إكسبو.