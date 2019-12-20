الامارات | "أبوظبي للإسكان" ترد على شائعات تداول أراض سكنية وتجارية وصناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي للإسكان" ترد على شائعات تداول أراض سكنية وتجارية وصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت هيئة أبوظبي للإسكان، صحة الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بفتح باب تداول بيع أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية على مستوى الإمارة، مناشدة المواطنين كافة بضرورة تحري الدقة في كل ما يتم تداوله بهذا الشأن.

وجاء نفي الهيئة في تغريدة بثتها منذ قليل على صفحتها الرسمية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كان نصها:" أعزاؤنا المتعاملين، تنفي هيئة أبوظبي للإسكان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن فتح تداول الاراضي السكنية والتجارية والصناعية في إمارة أبوظبي".