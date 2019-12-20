«شرطة دبي»: لجنة أكاديمية لاستشراف المستقبل

دبي (الاتحاد) أعلنت أكاديمية شرطة دبي عن تشكيل أول لجنة من الخبراء والأكاديميين لاستشراف مستقبل التعليم والتدريب، والخروج بخطط ومشاريع نوعية، تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة التي تم الإعلان عنها نحو الاستعداد للخمسين عاماً القادمة ومئوية الإمارات في 2071، لتحقيق قفزات كبرى في كافة المجالات.

وقال العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي: إن الأكاديمية، سارعت إلى تشكيل لجنة من الخبراء والأكاديميين لعقد اجتماعات دورية بهدف الخروج بمقترحات وأفكار مبتكرة تستشرف مستقبل التعليم والتدريب لإطلاقها في عام 2021 ضمن خريطة طريق لإحداث نقلة نوعية وقفزات كبرى في مسيرة التعليم والتدريب الأكاديمي، وذلك وفقاً لأفضل التجارب والممارسات العالمية.

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