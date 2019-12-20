تعديلات جوهرية في «البيرق» بمهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

ينطلق، اليوم، التحدي الأكبر لأشهر ملاك مزايين الإبل في منطقة الخليج ممثل بـ«شوط البيرق» الشوط الأكبر والأغلى في مهرجان الظفرة للإبل، والتي تعتبر منافساته أقوى جوائز «مزاينات الإبل» في منطقة الخليج العربي، إذ حققت شهرة عالمية جذبت إليها ملاك الإبل من كل مكان، وأسهمت بشكل فعال في تنشيط حركة بيع وشراء الإبل المتميزة.

وتأتي هذه المنافسات وسط تعديلات جوهرية أدخلتها اللجنة المنظمة في الدورة الحالية، حيث تم تخفيض عدد الإبل المشاركة في شوط البيرق إلى 30 ناقة من أجمل مزايين الإبل بدلاً من 50 ناقة في الدورات السابقة، كما تم رفع عدد الجوائز لتشمل الفائزين في المراكز الخمسة الأولى بدلاً من الثلاثة مراكز الأولى فقط.

كما يشهد الشوط أيضاً رفع قيمة الجوائز إلى 16 مليون درهم، نصفها للفائزين بمسابقات المحليات ونصفها الثاني للفائزين بمسابقات المجاهيم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ ثلاثة ملايين درهم إماراتي، والثاني مليوني درهم، والثالث على مليون ونصف المليون، والرابع مليون، والخامس 500 ألف درهم.

سرية الصفقات

وكثف الراغبون في خوض المنافسات من استعداداتهم حيث فرضت السرية نفسها خلال الأيام الماضية على صفقات كبار ملاك الإبل الراغبين في خوض المنافسات، حيث توقفت التصريحات العلنية من الملاك عن عمليات الشراء التي تتم عادة قبل بدء المنافسة بأيام قليلة تمهيداً لمفاجأة المنافسين والجمهور بالإبل المشاركة، والتي يحرص كل مالك على أن يكون القطيع المكون من 30 ناقة من أجمل مزايين الإبل في منطقة الخليج بهدف التربع على عرش مزايين الإبل بعد حمل بيرق الظفرة في فئتي المحليات والمجاهيم.

تعديلات جوهرية

وأكد محمد عاضد المهيري مدير مزاينة الظفرة للإبل أن شوط البيرق ينطلق هذا العام بعد التعديلات الجديدة التي تم الإعلان علنها من قبل اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والتي جاءت ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم ملاك الإبل وفتح المجال أمام أكبر عدد من الملاك لخوض المنافسات.

وأوضح المهيري أن شوط البيرق يعتبر من أكبر الأشواط في منطقة الخليج ويسعى إليها كبار الملاك وعشاق مزايين الإبل، حيث تكون النتائج ترجمة لجهود عام كامل من الاستعدادات المكثفة التي يبدأها عادة الراغبون في خوض منافسات البيرق ومن يحلم بحمله عقب المهرجان مباشرة، تمهيداً للمنافسة في النسخة التالية من المهرجان لمن لم يحالفهم الحظ، لذا كان من الطبيعي أن يحرص كل مشارك في هذا الشوط على تكثيف استعداداته قبل أيام من انطلاق المنافسة مع فرض بعض السرية على عمليات البيع والشراء التي يقومون بها من أجل تدعيم إبلهم بما هو متميز من الإبل.

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نتائج شوط الظفرة 3

وعلى صعيد منافسات مزاينة الظفرة للإبل، وهي المسابقة الأبرز في مهرجان الظفرة، أسفرت نتائج شوط الظفرة 3 (مفرودة، حقة، لقية) عام لفئة المحليات، عن فوز مسلم مبارك محمد بن السكران الراشدي بالمركز الأول، وحل في المركز الثاني محمد سالم محمد المنصوري، فيما جاء في المركز الثالث مسفر محمد عايض القحطاني.

وفي شوط الظفرة 3 (جذعة، ثنية، حايل) عام لفئة المحليات، فاز بالمركز الأول علي سالم عبيد هياي المنصوري، وحل في المركز الثاني صقر ناصر سالم المنصوري، وجاء في المركز الثالث حاكم مبخوت عبدلله المنهالي.

وسجل شوط الظفرة 3 أعوام (فرودة، حقة، لقية) لفئة المجاهيم، فوز ربيع بن صالح بن ربيع الجابر المري بالمركز الأول، وحل في المركز الثاني عمر عويضان سعيد بن فنوك المنهالي، وبالمركز الثالث سالم علي جابر الغيثاني المري.

أما في شوط الظفرة 3 أعوام (ايذاعه، ثنيه، حايل) لفئة مجاهيم، فقد فاز بالمركز الأول محمد عوض ناجي عيضة المنهالي، وحل في المركز الثاني صالح محسن صالح المنهالي، وفي المركز المركز الثالث ظبيعي عبدلله ظبيعي المنهالي.

«البيت متوحد».. نشاطات ومستهدفات

إلى ذلك، يستهدف مخيم البيت متوحد المقام في موقع مهرجان الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة من مختلف أنحاء الدولة لتعريفهم بالموروث الإماراتي، من خلال باقة متنوعة من الأنشطة اليومية تتجاوز أكثر من 20 نشاطاً يومياً، والذي يقام تحت شعار «ثقافة فن ابتكار». ورفع مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم غير المحدود للمركز بما يمكن المسؤولين فيه من تطوير استراتيجيته كاملة وفق أرقى المنظومات العالمية.

وقال الشامسي: إن المخيم يمثل حاضنة للإبداع الوطني بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ ودلالات، ويجد فيه المشاركون بيئة معززة للابتكار وترسيخ منظومة القيم الإماراتية ألأصيلة ويتضمن عدداً من الفعاليات والدورات الحياتية والتراثية التي يتعلمها الطلبة بما ينمي مهاراتهم في تنفيذ وتطوير هذه الأعمال التراثية الهامة، وهو الأمر الذي نضمن من خلاله تقديم فرص حقيقية لصقل مهارات الطلبة في كافة المجالات الحياتية التي تمكنهم من معايشة الواقع الذي عاشه الأجداد، وليقفوا على التقدم الحضاري الذي صنعته القيادة الرشيدة في حياة المجتمع الإماراتي.

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني رئيس اللجنة العليا المنظمة لمخيم البيت متوحد: إن المخيم يستهدف أكثر من ألفي طالب وطالبة في الفوج الواحد على 3 دفعات مما يساهم في زيادة الترابط بين الطلاب وخلق أجواء مشجعة بينهم من خلال توافر الموروث الشعبي وربط الطلاب بها مما يعزز من شخصية الطلاب وصقل قدراتهم وخبراتهم.

وبين الحمادي أن هناك أكثر من 20 نشاطاً يومياً يشارك فيه الطلاب ما بين التراثي والرياضي والترفيهي بجانب نشاط تعليمي ابتكاري، ما يساهم في تقوية شخصية الطالب.

وبين الحمادي أن البيت متوحد يقام تحت رعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويوجد تنسيق وتعاون إيجابي مع مختلف المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين، باعتبار المخيم جزءاً من مهرجان الظفرة التراثي.

وأوضحت مريم الحمادي مسؤولة قسم الطالبات في مخيم البيت متوحد أن المخيم يستهدف تنمية وصقل المواهب الطلابية الممزوجة بمهارات الحرف اليدوية القديمة المرتبطة بعادات وتقاليد الشعب الإماراتي ومهارات القرن الـ 21، حيث تتنوع المناشط في المخيم (الحرف اليدوية والطبخ والفن وكتابة القصص المراسم الحرة، صناعة الحناء، تعليم الموسيقى، ترويض الصقور، صناعة الطائرات الورقية، ركوب الخيل والأحصنة وأنشطة رياضية أخرى).

ودعت الحمادي أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم على المشاركة بالمعسكر، الذي تتفرد فيه كافة النواحي الأمنية والترفيهية والتعليمية والطبية.

2100 مراجع استقبلتهم «أبوظبي للزراعة»

ضمن جهودها الهادفة لحماية وتمكين أنظمة الأمن الحيوي والترويج لأفضل الممارسات المتصلة بذلك في إمارة أبوظبي، تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية لملاك الإبل ومربي الثروة الحيوانية المشاركين بفعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الظفرة 2019 المقام حالياً برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية- أبوظبي، وتتواصل فعالياته في منطقة الظفرة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وتشارك الهيئة بعيادة بيطرية متنقلة خاصة بأنشطة وفعاليات المهرجان تتضمن كادراً بيطرياً من الأطباء والفنيين البيطريين، للتأكد من سلامة الإبل المشاركة وضمان عدم إصابتها بمرض البروسيلا، كما تقدم الخدمات البيطرية لأصحاب العزب والمربين المشاركين في المهرجان من فحوصات وتحاليل مخبرية للحيوانات في العزب، وتشخيص الحالات المرضية ووصف الأدوية المناسبة لها.

واستقبلت عيادة الهيئة منذ بداية المهرجان أكثر من 2100 مراجع من مربي الثروة الحيوانية المشاركين بفعاليات المهرجان، وأجرت نحو 343 عملية تشخيص وعلاج للإبل المشاركة، إلى جانب تعريف وترقيم أكثر من 3628 رأساً من الإبل، بالإضافة إلى إجراء عمليات رش وتعقيم لحظائر الإبل. ويستفيد المشاركون بفعاليات المهرجان من الخدمات المجانية التي تقدمها الهيئة، ومنها الخدمات العلاجية، ورش الحيوانات والعزب، وفحوصات الدم والجراحة وغيرها من التحاليل المهمة، إلى جانب تقديمها لباقات متنوعة من المطبوعات الإرشادية للارتقاء بوعي المربين وتعريفهم بأفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال إدارة العزب، والتي تتضمن إدارة صحة القطيع بتحصين المواشي ومكافحة الحشرات والطفيليات، وإدارة تغذيته بالتعريف بأفضل ممارسات إطعام الحيوانات بالأعلاف المركزة التي تحتوي العناصر والمكونات الضرورية خلال كافة مراحل نموها وإنتاجها، بالإضافة إلى إدارة التخلص من النفايات بما فيها الحيوانات النافقة، وتحديد أفضل وسائل وأوقات التلقيح وطرق اختيار السلالات التي تتناسب وأغراض التربية المختلفة. وتحرص الهيئة على تعريف المربين بأهمية حملات التحصين التي تنفذها كل عام ودورها في تعزيز الأمن الحيوي في أبوظبي والحفاظ على صحة الحيوان من الأمراض والأوبئة.