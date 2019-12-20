شرطة دبي تنتشل محرك زورق

دبي (الاتحاد) تمكن قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ بشرطة دبي، من العثور على محرك زورق «الاكس كات 22 الإيطالي» العائد إلى أحد الزوارق السريعة المشاركة بالبطولة العالمية للزوارق السريعة في دبي 2019، وانتشاله من المياه بعدما تعرض للكسر والسقوط أثناء إحدى جولات السباق.

وقال العقيد سعيد سالم سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ: إن المتسابق ألفريدو أماتو، صاحب الزورق، تقدم بطلب لشرطة دبي لمساعدته في إيجاد وإخراج محرك زورقه المفقود في عرض البحر، وأن المركز سارع بالتجاوب مع طلبه.

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