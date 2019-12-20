رسمياً.. الشتاء يبدأ الثلاثاء المقبل

إبراهيم سليم ومحمد صلاح (أبوظبي، رأس الخيمة)

يبدأ فصل الشتاء 23 ديسمبر الجاري، حيث يتوقع انخفاض درجات الحرارة بنحو 3-6 درجات عن شهر نوفمبر الماضي، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

وسجلت شبكات الطقس التابعة للمركز أمس أقل درجة حرارة في الدولة الساعة 6:45 صباحاً بجبل مبرح، والتي بلغت 4.5 درجة مئوية، فيما شهدت مناطق متفرقة سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتكونت سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة وصلت سرعتها إلى 45 كم/‏‏‏س أحياناً وكانت مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الساحلية والجزر، بينما استمر اضطراب موج البحر في الخليج العربي بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة والتي وصلت سرعتها إلى 45 كم/‏‏‏ ساعة، فيما وصل ارتفاع الموج بالعمق إلى 7 أقدام كما وصل ارتفاع الموج في بحر عمان إلى 6 أقدام بالعمق.

وقال المركز إن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي على الشرق مع امتداد مرتفع جوي على الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فيما تتأثر البلاد الشهر الجاري بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً رياحاً شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل خاصة على المناطق الداخلية والجبلية.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم رطباً خاصة غرباً صباحاً وصحواً إلى غائم جزئياً، فيما تظهر بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

وقال إن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏‏‏س، بينما يكون البحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس غداً رطباً على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب غرباً، وصحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على السواحل الغربية.

ونوه بأن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/‏‏‏س، بينما البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

في سياق متصل، تراجعت درجات الحرارة على قمة جبل جيس في رأس الخيمة أمس لتسجل 5.5 درجة مئوية.

وجذب انخفاض درجات الحرارة وتعانق السحب مع القمم الجبلية، الكثير من الزوار من خارج وداخل الإمارة خاصة محبي المناطق الطبيعية والمناطق الجبلية.

من جهة أخرى، أوقفت حركة الرياح الشديدة وارتفاع أمواج البحر أمس، حركة الصيد في جميع موانئ الإمارة، وأوضح خليفة المهيري رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة أن توقف حركة الصيد أمس لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار، نظراً لزيادة المخزون بفعل معدلات الصيد الكبيرة خلال الأيام الماضية حتى صباح أمس، مشيراً إلى أن الفترة الحالية هي ذروة موسم الصيد وجميع الأنواع متوفرة على دكك التجار.

وأضاف: سوق رأس الخيمة من الأسواق التي تتوفر فيها كميات كبيرة من الأسماك على مدار العام وتتميز بأسعارها المنخفضة، والسوق قادر على استيعاب أي ظروف جوية غير ملائمة لمدة ثلاثة أيام على الأقل، قبل أن يبدأ التأثير الفعلي على الأسعار.

ظروف جوية

قال حمد الزعابي نائب رئيس جمعية الصيادين: إن خروج الصيادين صباح أمس إلى جانب الكميات التي جلبها صيادو الشباك حافظ على وجود هذه الكميات من الأسماك في أسواق الإمارة، مشيراً إلى أن استئناف عمليات الصيد رهين بتحسن الظروف الجوية وتراجع حركة الرياح وعودة الأمواج لطبيعتها.