عبدالله بن سالم يحضر أفراح اليحيائي وبن خادم

الشارقة (وام) حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سلطان أحمد بن خادم بمناسبة زفاف نجله «علي» إلى كريمة سلطان محمد خليفة اليحيائي.

وحضر الحفل - الذي أقيم بمنزل العائلة بمنطقة الفلاح بالشارقة - الشيخ عصام بن صقر القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمى مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وخميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وجمع من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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