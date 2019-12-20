ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي

رأس الخيمة (وام) حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سعيد راشد لقيوس الشحي بمناسبة زفاف نجله «أحمد» إلى كريمة زيد راشد محمد حمدوه الشحي.

حضر الحفل - الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي العريس وأقارب العروسيـــن مباركا لهم هذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية عروضا تراثية إماراتية ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.

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