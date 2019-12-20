ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة عيسى المزروعي

مدينة زايد (وام) قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس واجب العزاء إلى فارس عيسى فارس المزروعي في وفاة والده خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. كما قدم العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان.

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