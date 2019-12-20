سرور بن محمد وسعيد بن محمد يحضران أفراح الظاهري والدرمكي

العين (وام) حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله حسن حمر عين الظاهري، بمناسبة زفاف نجله «أحمد» إلى كريمة راشد محمد علي حمر عين الدرمكي. كما حضر الحفل الذي أقيم بمجلس منازف في مدينة العين عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء. وشاركت بالحفل فرقة الحربية بعروض وفقرات منوّعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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