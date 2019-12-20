سعيد بن طحنون يحضر حفل زفاف أحمد سعيد الشامسي

العين (الاتحاد) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه السيد فاخر الماجد بمناسبة زفاف حفيده أحمد سعيد الشامسي، على كريمة محمد أحمد آل علي، والذي أقيم في فندق روتانا العين، بحضور عدد من كبار الشخصيات والأصدقاء والأهل.

تخلل الحفل فقرات وعروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.

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