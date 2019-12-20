افتتاح مهرجان الحمرية الثامن للطفل

الشارقة (وام)

افتتح الشيخ جمال القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في الحمرية مهرجان الحمرية للطفل في دورته الثامنة، والذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في القرية التراثية بمدينة الحمرية بإمارة الشارقة، خلال الفترة من 19 إلى 30 ديسمبر الجاري.

ويأتي إطلاق المهرجان بالتزامن مع عطلة الشتاء المدرسية لاستقطاب الأطفال وعائلاتهم ضمن حزمة من الألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية، والورش التعليمية، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى عرض منتجات الأسر المنتجة.

ويضم المهرجان العديد من الأركان المتمثلة في: ركن «لننطلق نحو الفضاء»، وركن التسامح، و«الألعاب الشعبية»، «البرامج التثقيفية والورش الفنية»، و«مشاريع الشباب»، و«الأسر المنتجة»، و«الألعاب الترفيهية»، وركن المسرح، و«الخيول»، كما يستضيف المسرح العديد من البرامج والألعاب الترفيهية والمسابقات لزواره من الأطفال والكبار على مدار أيام المهرجان. وأكدت مريم ماجد الشامسي مديرة فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية، أن مهرجان الطفل يعد أحد برامج الدائرة التي تسعى إلى الإسهام في تعزيز دمج الأطفال وإشراكهم من خلال هذه المناسبات والفعاليات المجتمعية، حيث يحتضن المهرجان مختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن الفعالية يتم إطلاقها بالتزامن مع العطلة المدرسية لتعزيز الجانب المجتمعي لدى الأطفال من خلال استثمار أوقات فراغهم بما هو مفيد، كما يشارك المهرجان الأطفال في تقديم برامج تطوعية تغرس حب العمل التطوعي لديهم.

وأضافت، أن المهرجان يتضمن العديد من الأجنحة والأركان والمشاريع الشبابية، بالإضافة إلى مشاركة 25 جهة لدعم المهرجان، فضلاً عن منتجات متنوعة من الصناعات اليدوية والإكسسوارات والعطور والبخور، والأكلات الشعبية وغيرها. كما يتضمن المهرجان برنامجاً ترفيهياً يتمثل في المسابقات والألعاب، والورش اليدوية، والسحوبات والهدايا. وكذلك إشراك شخصيات كرتونية جاذبة، كشخصية «سالم وسلامة» لإضفاء نوع من البهجة والسرور على الزوار.

ودعت مريم الشامسي مختلف أفراد المجتمع لزيارة مهرجان الحمرية للطفل الذي يعد فرصة مثالية للاستمتاع بشتى العروض والفعاليات التي تستهدف الأطفال وأولياء أمورهم.