تعزيز المهارات القيادية لـ 40 فتاة

الشارقة (وام)

اختتمت «سجايا فتيات الشارقة» أمس فعاليات النسخة السادسة من مخيم آفاق القيادي السنوي الذي انطلق هذا العام تحت شعار «مهارات القرن الـ21» بمشاركة 40 فتاة بهدف بناء جيل من الفتيات الإماراتيات القادرات على تحقيق تطلعات الإمارات وفق رؤية 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071 والمتسلحات بقيم المعرفة وروح الابتكار.

شهد المخيم - الذي أقيم على مدار خمسة أيام -سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية واختتمت فعالياته بحفل أقيم بمقر سجايا فتيات الشارقة بحضور كل من معالي الشيخة لبنى القاسمي والشيخة عائشة القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة وعدد من مسؤولي مؤسسات حكومية وأولياء أمور الفتيات.

وتضمن المخيم الذي أقيم تحت شعار «مهارات القرن الـ21» جلسات حوارية ولقاءات تعريفية مع شخصيات نسائية مؤثرة مثل ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة التي حدثت الفتيات عن مسيرتها العملية وقدمت لهن بعض النصائح والخبرات ليصبحن قياديات ناجحات وقادرات على تحمل المسؤولية، كما شهد مخيم آفاق القيادي لهذا العام دورات تدريبية مكثفة وورش عمل لتعزيز المهارات القيادية لدى المشاركات وإكسابهن مهارات القرن الـ 21 التي تمنحهن القدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل وتأهيلهن لأدوار قيادية تحقق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي: «يسعدني أن أقف بين خيرة بنات وطننا وقياديات المستقبل الواعد اللواتي ألمح في عيونهن العزيمة والإصرار على النجاح والتميز فهن خير سفيرات لبلدنا الحبيب في جميع المحافل العربية والعالمية».

وأضافت معاليها أن بناء جيل قادر على التعاطي مع متغيرات العصر الحالي عمل ليس سهلا ولا يمكن أن يتم دون تكاتف الجهود والعمل المكثف والتواصل والذي ترجمته سجايا فتيات الشارقة في أجمل وأبهى صوره من خلال ما قدمته للفتيات من برامج وورش وفعاليات تثري خبراتهن ومعارفهن وتجعل منهن قياديات قادرات على إثبات حضورهن حيث رسمت لهن خريطة واضحة المعالم والتفاصيل لينطلقن في عالم الإنجاز والإبداع ويقدمن صورة مشرقة عن وطننا وعروبتنا وهويتنا الإماراتية.