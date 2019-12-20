سعيد بن طحنون يحضر أفراح مواطنين في العين

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عبد الله حسن حمرعين الظاهري بمناسبة زفاف نجله «أحمد» إلى كريمة راشد محمد علي حمرعين الدرمكي.

وحضر الحفل - الذي أقيم في مجلس منازف بالعين - عدد من كبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء وتخلله فقرات وعروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.

كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة خليفة حارب سالم الشامسي بمناسبة زفاف نجلها «أحمد» إلى كريمة سيف عبدالله محمد المزروعي.

وحضر الحفل - الذي أقيم في قاعة ليوا بفندق انتركونتيننتال أبوظبي - عدد من كبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وحضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة درويش سعيد محمد الحساني بمناسبة زفاف نجلها «عبدالله» إلى كريمة عبدالله سعيد سيف الحساني، وذلك في صالة أفراح الخبيصي 2 بالعين.

وحضر معاليه أيضاً حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عامر ناصر بن سمران العامري بمناسبة زفاف نجليها «سيف» إلى كريمة محمد العبد سالم العامري و«عبد الله» إلى كريمة حميد عبدالله مبارك العامري، وذلك في صالة أفراح زاخر بالعين. كما حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة هادي هيف غريب الأحبابي بمناسبة زفاف نجلها «مبارك» إلى كريمة مطر حمد مصلح الأحبابي، وذلك بصالة أفراح الخبيصي 1 بالعين.

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