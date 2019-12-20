«الدول الأطراف» يختتم أعماله بـ«إعلان أبوظبي»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أصدر المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري، «إعلان أبوظبي» في ختام أعماله أمس.

ويشجع إعلان أبوظبي الدول الأطراف على العمل، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية، مما يعزز استقلالية أجهزتها العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بوصفها عاملاً حاسماً في الاضطلاع بمهامها، وأن تطبق، وفقاً لقوانينها الوطنية وعند الاقتضاء، سياسات تكفل تسيير عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بفعالية وفقا للمبادئ والمعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بضمان الإدارة السليمة للشؤون المالية العمومية والممتلكات العمومية، وفي مجالات الشراء العمومي.

ويشجع إعلان أبوظبي الدول الأطراف، على أن تسعى إلى الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتوعية الجمهور وتشجيع الشفافية وإبلاغ الجمهور في مجالات مثل الشراء الحكومي وإدارة الشؤون المالية العمومية.

كما يشجع على أن تواصل الدول سعيها إلى إشراك المجتمع في وضع السياسات والاستراتيجيات والأدوات والبرامج الرامية إلى منع الفساد والتصدي له.

ويحث إعلان أبوظبي، الدول الأطراف على التأكد من أن الكيانات التي تخضع حساباتها للمراجعة تستجيب للنتائج التي تخلص إليها المراجعة، وتنفذ توصيات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بما فيها إجراءات الملاحقة الجنائية.

ويشجع إعلان أبوظبي أيضاً الدول الأطراف على تعزيز النزاهة والأمانة من خلال تطبيق مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

ويُسلّم إعلان أبوظبي بأهمية استحداث سياسات فعالة لمكافحة الفساد وتنفيذها أو الاستمرار في تنفيذ السياسات الفعالة القائمة في هذا الشأن.

ويهيب إعلان أبوظبي بالدول الأطراف أن تعمل على تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي فيما بين الهيئات المشاركة في جهود منع الفساد ومكافحته، وأن تتبادل مع غيرها من الدول الأطراف المساعدة القانونية الفعالة دون إبطاء، وأن تتخذ كذلك خطوات جادة من أجل تيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات، بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.

العميمي: يعكس استحقاق الإمارات

قال معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تصريح لـ«الاتحاد»: إن إعلان أبوظبي الذي انتهى إليه المؤتمر يعكس استحقاق دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بديوان المحاسبة فيما تم إنجازه من عمل مهني، لافتاً إلى تأكيد دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد والتعاون بين الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد والأخذ بالتوصيات الصادرة عن الأجهزة الرقابية، باعتبار أن هذه التقارير تعتبر مؤشرات على مناطق خطر في إدارة عملية الأموال الآمنة. وأكد العميمي أن إعلان أبوظبي، يؤكد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد، باعتبار أن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابي في عملية تنفيذ الاتفاقية وفي عملية إرساء الحوكمة والشفافية والمساءلة.