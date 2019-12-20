200 مليون درهم لصيانة مشاريع البنية التحتية في العين

عمر الحلاوي (العين)

تنفذ بلدية مدينة العين أعمال التصميم والإشراف لمشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية لمناطق متفرقة لخدمة المساجد والمدارس والأسواق والمساكن الخاصة والمستشفيات بالإضافة إلى المنشآت الخدمية الأخرى، من خلال 6 عقود مختلفة موزعة على جميع قطاعات مدينة العين وبقيمة إجمالية 200 مليون درهم.

وأنهت البلدية تنفيذ أعمال الطرق الخدمية والمواقف للقسائم السكنية والتجارية والصناعية واستكمال الأرصفة والمماشي والإنارة وأعمال صرف مياه الأمطار وتثبيت اللوحات والعلامات المرورية اللازمة، وتعتبر تلك المشاريع ذات طبيعة مستمرة لكونها تعنى بتنفيذ الطلبات المتواصلة الواردة للإدارة والتي تخدم بشكل رئيسي تحقيق تكامل المناطق الحضرية والمرتبطة عادةً بتوزيع الأراضي السكنية الجديدة، وإعادة تخطيط المناطق الأخرى نتيجة التوسع العمراني، بحيث تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياة من خلال توفير متطلبات البنية التحتية للمرافق الخدمية المختلفة بجودة عالية، وبما يتوافق مع احتياجات المعنيين مع مراعاة المعايير التصميمية الحديثة والمعتمدة في الإمارة.

وأكملت البلدية تنفيذ أكثر من (1622) موقفاً جانبياً وأكثر من (435) من مهدئات السرعة و(353) مدخلاً للقسائم السكنية، كما تم تنفيذ مواقف لخدمة المساجد لما يصل إلى (2620) موقفاً، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من (134) موقفاً لخدمة المدارس، حيث لم تقتصر الخدمة على تنفيذ المواقف للمساجد والمدارس، وشملت تنفيذ ما يصل إلى (501) موقف لخدمة المراكز الصحية منها (483) موقفاً في مستشفى توام، كما تم تنفيذ(2345) موقفاً لخدمة منشآت النفع العام من محال التجارية وطلب لصالات الأفراح ومصلى العيد والمجالس وغيرها.