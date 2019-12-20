ارتفاع طفيف في أسعار السمك برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) شهدت أسواق السمك في رأس الخيمة خلال اليومين الماضيين ارتفاعا طفيفا في أسعار الأسماك بنسبة 20%، بررها التجار ومراقبو الأسواق بأنها نتيجة الأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها إمارات الدولة بشكل عام ورأس الخيمة بشكل خاص، في مثل هذه الفترة من العام.

وأوضح محمد حسن تاجر بسوق المعيريض في الإمارة أن الارتفاع الحالي في الأسعار متوقع في مثل هذه الفترة من العام، حيث سجل سعر سمك القباب 90 درهماً للكيلو والصافي الكبير 35 درهماً والصغير 20 درهماً للكيلو وسجل الشعري 25 درهماً، وسمك الخباط 25 درهماً، والجش 25 للكيلو والبياح 20 درهماً، وسمك سلمان 45 درهماً، وسمك المياس 20 درهماً، أما أم الروبيان للحبة الواحدة 10 دراهم من خارج الإمارة، وكيلو النغر 20 درهما، والروبيان الكبير 50 درهما للكيلو والصغير 20 درهما.

بدوره قال حمدان الطنيجي: مشكلة ارتفاع الأسماك ليست جديدة وتتكرر سنوياً، مع تقلبات الطقس.

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