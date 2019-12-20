ضم «الثاني عشر» إلى مسار النخبة

دينا جوني (دبي)

كشفت وزارة التربية والتعليم عن إدراج صفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية ضمن خطة مسار النخبة في العام الدراسي المقبل، والمطبّق بدءاً من صفوف السادس.

في موازاة ذلك، تبدأ أكاديميات الفنون الإبداعية والعلوم الرياضية والعلوم الزراعية والثقافة الإسلامية في المدرسة الإماراتية اتباع نظام المسار المتقدّم حسب الخطة الدراسية المعتمدة، إضافة إلى المسار العام المطبّق العام الجاري.

وعممت الوزارة الدليل الإرشادي المعتمد والتفصيلي للخطة الدراسية من الأول إلى الثاني عشر بحسب طبيعة كل مدرسة في مناطق الدولة.

وشرحت الوزارة في الدليل الإرشادي، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، التوسّع في تطبيق أكاديمية الفنون الإبداعية، لتشمل صفوف السادس والسابع والثامن، إضافة إلى بقية صفوف المرحلة الثانوية لغاية الثاني عشر.

أما المسار التطبيقي، فيشمل الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر، بحيث يتم تقديم جميع المهارات التخصصية بشكل مختصر في الصف التاسع ليتمكن الطالب من اختيار إحداها لدراستها بشكل تخصصي في السنوات اللاحقة.

وحددت الوزارة 12 تخصصاً مختلفاً تتوزع بين الأعمال، والهندسة، والصيانة، والتكنولوجيا، والإعلام التفاعلي، وتنظيم الفعاليات، والبيئة والصحة والسلامة، والطيران، وخدمة المجتمع.

وحدد الدليل إجمالي عدد الحصص الدراسية للصفوف من الأول إلى الرابع بـ35 حصة، مقابل 40 حصة للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر. أما مدارس اللغات التي تضم الصفوف من الأول إلى الثامن فنصاب الحصص فيها يبلغ 35 حصة.

وخصصت الوزارة 3 حصص أسبوعياً لمواد الفنون للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المسار العام، وحصتان للتاسع والعاشر متقدم، وإلغائها من صفوف الحادي عشر والثاني عشر متقدّم. وكذلك حصتان أسبوعياً من التاسع إلى الثاني عشر لمدارس اللغة الثالثة. وخصصت للصفوف من الأول إلى الرابع حصتان أسبوعياً.

ويوزّع نصاب مادة الفنون على مادة الفنون البصرية والموسيقية والمسرح، بواقع حصتين لكل مادة أسبوعياً من خلال نظام الحصص المزدوجة Blocks، بشكل تبادلي يتم تكراره كل ثلاثة أسابيع. ويقوم بتدريس مادة المسرح معلم متخصص في المادة وفي حال عدم توفر المعلم يحول نصاب المسرح لمادتي الفنون البصرية والموسيقى حتى يتم توفير المعلم المختص.

كما وجّهت الوزارة في الدليل جميع المدرسين بتنفيذ حصص النشاط الحر الموجه للطلبة من الخامس إلى الثاني عشر من خلال تفعيل الأنشطة اللاصفية والنوادي الطلابية. ويتم توفير الوقت الخاص بها بمعدل 60 دقيقة أسبوعياً من خلال تطبيق نظام الحصص المزدوجة والتبادلية. ويُراعى في حصص النشاط الحرّ الموجه عدم تنفيذها في يوم واحد لكافة الصفوف وتنفذ في أيام مختلفة خلال الأسبوع.