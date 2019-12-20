«علوم الاقتصاد» و«الفنون الجميلة» في برنامجي ماجستير

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق برنامجين جديدين وبدوام كامل لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد وفي الفنون الجميلة.

ويوفر برنامج ماجستير العلوم في الاقتصاد، الذي يعد البرنامج المعتمد الأول من نوعه في دولة الإمارات، للطلاب مزيجاً متنوعاً من النماذج التحليلية والنظرية الكمية.

ويهدف برنامج ماجستير الفنون الجميلة في الفن والإعلام، إلى استقطاب المواهب الإبداعية الواعدة التي تتطلع لتحقيق النجاح والازدهار في بيئة تعليمية تحاكي بيئة الاستوديوهات الفنية.

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «إن برنامجي الدراسات العليا الجديدين اللذين يقدمان شهادة الماجستير لأول مرة في الجامعة، يشكلان مرحلة جديدة من التطور والريادة، ويسهمان في تعزيز مكانة برامج الاقتصاد والفنون في جامعة نيويورك سواء في أبوظبي أو في نيويورك، حيث إن هذه المناهج الدراسية تعتبر غير مسبوقة على مستوى المنطقة بالنظر إلى كونها تجمع بين مختلف وجهات النظر والخبرات».

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