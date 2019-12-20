سحر على رؤوس الجبال

السيد حسن (الفجيرة)

ما أن يحل المطر حتى تتغير معالم الجبال في السيجي وثوبان والطويين وحبحب وأودية الحلو والغيل ومي وأوحلة وأحفرة وشيص والنحوة، وفي البدية وشرم وضدنا ودبا ومربح وقدفع، وبأودية السدر والعبادلة والطيبة والخليبية، حيث تمتلئ الأرض بالنباتات والكلأ.

وتشهد الوديان والمناطق الجبلية في إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة مع بداية موسم الأمطار انتشار عدد كبير من هذه النباتات الجبلية والبرية، والتي يتوزع وجودها في رؤوس الجبال والأودية والسهول القريبة من الأودية المنحدرة بمياه الأمطار ومن مناطق السدود ومحيطها.

ويتجاوز عدد تلك النباتات الموسمية 70 نوعاً من النباتات، والمعروفة لدى المزارعين وكبار المواطنين.

الجبال والوديان

يقول عبدالله سعيد الحفيتي من منطقة الطويين: «تعمر الجبال والوديان والمناطق السهلية والرملية بالعديد من النباتات الرائعة خلال موسم الأمطار، منها اليعجة وغته ولها رائحة جميلة، وكان أهلنا القدامى يستخدمونها مع الحليب ويشربونها صباحاً، فيما يستخدمون اليعجة في علاج بعض أمراض السكري، وكذلك نبتة الثرود، والتي تستخدم في تجبير بعض الكسور وتخرج في جبال الطويين باستمرار مع أول زخات فصل الشتاء».

ويذكر الحفيتي أن نبات الفزع يعد من النباتات التي تظهر مع الأمطار ويطلع في رؤوس الجبال باستمرار، أما الزبيدي فمنه الجبلي ومنه البري، ويوجد نبات العشار الذي يحذر منه باعتباره رغم من أهميته في علاج الكثير من الأمراض، إلا أنه نبات سام لابد من استخدامه تحت إشراف خبير بالنباتات والعلاج بالأعشاب درءاً للخطر.

ويلفت الحفيتي إلى أن نبتة العرايين تعد أيضاً من النباتات المنتشرة في الأراضي المنخفضة والقريبة من الوديان التي تنحدر مع الأمطار وكذلك بالقرب من السدود وفي الرمال بشرط وجود مياه.

الفرفار ومدوك وسهم

وتعج أودية الفرفار ومدوك وسهم بالفجيرة هذه الأيام بالعديد من النباتات الشتوية.

يقول سعيد خلفان عبيد بن سالم الليلي من منطقة وادي مدوك: «أجد راحة كبيرة في الجبل وفي الوادي خلال موسم الشتاء، حيث تتحول مناطقنا إلى واحات خضراء، كل شيء يشعر بالحياة والنماء والخصب، بفعل النباتات والحشائش والعشب، فيما ينبت الكلأ في جنبات الوادي مثل اللبيد وثمانة وشحيمة والصخبيت والفاضي والغزغاز وهي من أغنى أنواع العشب والنباتات المفيدة للحيوان والتي تستخدم كعلف أخضر.

ونوه إلى نباتات أخرى مثل الخناصير التي تطلع في رؤوس الجبال وتستخدم في علاج السكري وأمراض أخرى مزمنة، والتي كان يستخدمها القدامى في أزمنة سابقة لعلاج المرضى باعتبارها أعشابا طبية ناجعة ومفيدة جداً.

وادي مي

يقول خميس عبدالله خميس الكندي من منطقة وادي مي بالفجيرة: « يعد وادي مي من أكثر المناطق في الفجيرة والمنطقة الشرقية، حيث ينتشر به اللون الأخضر والنباتات الجبلية والبرية بفعل الأمطار، ويوجد في الوادي والمناطق المجاورة له مثل الغيل وأحفرة والحيل عشرات النباتات الجبلية مثل الليبك والقطب ونزاع والحرفان والأرع الذي كنا نستخدمه قبل عصر النفط في عمل الوسائد أو حشوها للنوم عليها، وكذلك توجد نباتات العسبك والمهتدي والسدرة والسلمة والسمرة والشوعة وتستخدم أغلبها علفا للحيوانات.

ويوضح الكندي أن الفجيرة ومناطقها تشهد حالة من التغيير الكامل فيما يتصل بطبيعتها الجبلية مع قدوم موسم المطر، كل شيء يتبدل تماماً سواء الأجواء أو الطبيعة التي تكتسي باللون الأخضر الجميل، ما يشجع المواطنين على الخروج في تلك الأجواء الرائعة للاستمتاع بها.