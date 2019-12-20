أبوظبي (الاتحاد) شاركت إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي في ملتقى الأسرة الاجتماعي الترفيهي (أمن الأسرة مسؤولية الجميع)، الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة الجسرين.

وقدمت شرطة أبوظبي محاضرة حول دور الأسرة في توفير السلامة المرورية للأبناء، والنقل الآمن للطلاب أثناء الذهاب والعودة من المدارس، موضحة مراحل انتقال الطلبة من المنزل وصولاً إلى المدرسة والعبور الصحيح والخاطئ للطريق.

وتطرقت إلى قواعد السلامة عند الركوب والنزول من الحافلة، وآداب الجلوس وتعريفهم بالقواعد المرورية وأساسيات تعليم القيادة الآمنة، وكيفية تجنب الوقوع في الحوادث والمخالفات المرورية من خلال التقيد والالتزام بقواعد السير والمرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة للتعريف بالنقل الآمن للطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.