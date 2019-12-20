الامارات | بالفيديو.. منتجع اخضر جديد على شاطئ البحر في قلب مدينة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. منتجع اخضر جديد على شاطئ البحر في قلب مدينة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يظهر من النموذج المعماري لمشروع "ممشى شاطئ الغروب" الذي اطلعت "الامارات اليوم" عليه، انه عبارة عن منتجع تمتد فيه مساحات شاسعة من الأشجار والنباتات، كما تبدو مناطقه الشاطئية محاطة بأحزمة خضراء، تقسم تلك المناطق الى مساحات منفردة تضم كل منها مجموعة من المرافق الطبيعية والترفيهية الجذابة.

وتم اعتماد المشروع في مايو الماضي لتنفذه هيئة الطرق والمواصلات في دبي ضمن حزمة من المشروعات السياحية والترفيهية المزمع إنجازها في موعد لم تعلن عنه الهيئة بعد.

ويقع المشروع على امتداد شارع الجميرا بدءا من نقطة قريبة من شارع الآثار من الناحية المتجهة نحو برج العرب، وحتى نقطة قريبه من تقاطع شارع المنارة مع شارع الجميرا. وتمتد مساحة المشروع الى الداخل باتجاه بحر الخليج العربي لتجمع بين ارجائها منطقة شاطئية وجزر مائية ومرافق سياحية وممرات للجري والمشي.

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ويعتبر مشروع "ممشى شاطئ الغروب" وجهة بحرية جديدة تضم مناطق ترفيه عائلية تحتل مساحة شاطئية تبلغ 80 ألف متر مربع متصلة مع ممشى شاطئ جميرا. ويتضمن المشروع نماذج فريدة لمجموعة من الجزر العائمة بالقرب من قناة دبي المائية تبلغ مساحتها الكلية 107 آلاف متر مربع، كما يضم تصاميم عصرية لتلال خضراء وتلال رملية ومواقف خاصة للسيارات، ومرافق عامة ومساحات لمحلات البيع بالتجزئة.

ويكشف النموذج العمراني للمشروع انه منتجع أخضر ليس فقط بسبب النباتات والأشجار المنتشرة في ارجائه وعلى امتداد ممراته، بل أيضا بسبب وجود وحدات الطاقة الشمسية التي ستوفر للمشروع الطاقة المطلوبة لتشغيل وانارة مرافقه المختلفة.

وتضم حزمة المشروعات التي تم اعتمادها مشروع الحديقة المعلقة، وهو عبارة عن جسر جديد للمشاة، بطول 380 متراً، وارتفاع 60 متراً، ومساحة 3422 متراً مربعاً. ويربط الجسر بين ضفتي خور دبي ليربط العديد من معالم المدينة. ويعد الجسر ممر أخضر يحلق فوق الخور بمساحة تبلغ 1198 متراً مربعاً، تتضمن ممرات بمستويات مختلفة للجري والدراجات الهوائية، كما يكشف منظراً بانورامياً لمعالم مدينة دبي القديمة والحديثة.

كما تضمنت مجموعة المشروعات المعتمدة، مشروع "ممشى شارع الشيخ زايد"، الذي يقع بين محطتي مترو مركز دبي التجاري والمركز المالي العالمي، الذي تقوم فكرته على استغلال المساحة الواقعة أسفل جسر مترو دبي، وتحويلها لمساحة خضراء بطابع عصري، تكون مفتوحة للزوار لممارسة هوايتهم في المشي واستخدام الدراجات الهوائية بطول كيلومترين ونصف الكيلومتر. ويضم الممشى ثلاث نقاط رئيسة هي البازار وحديقة التكنولوجيا والمنتزه الحضري، على مساحة قرابة 54 ألف متر مربع.

وتضم المجموعة ايضا مشروع "ساحة ديرة" التي تقع على مساحة 35 ألف متر مربع، لتضم مساحات عامة حضرية ستكون ملاذا للعائلات وسكان المناطق المحيطة ومحبي المشي في الهواء الطلق، كما ستتميز بتصميمها العصري للمنتزهات الحضرية المظللة، التي توفر أسلوباً متجدداً للحياة الاجتماعية، وتضم أماكن مخصصة للمناسبات والمشي واستراحات عامة، ومواقف للمركبات متعددة الطوابق أسفل الساحة.

وكانت إمارة دبي قد تمكنت في العام 2016 من انجاز معلم جغرافي وبيئي أعاد تشكيل المشهد العمراني للمدينة، وذلك حين شقت قناة دبي المائية، التي وصلت مياه خور دبي بمياه بحر الخليج العربي من الجهة الأخرى، فحافظت على نوعية ومستوى دوران مياهه، كما اغلقت الممرات المائية على دائرة حاوطت قلب المدينة بالمياه من جميع الاتجاهات. وأنشأت قناة دبي المائية بطول 3 كيلومترات، وعرض يتراوح بين 80 حتى 120 مترًا ، لتمتد من منطقة الخليج التجاري، لتعبر شارع الشيخ زايد بين تقاطع الصفا والتقاطع الأول، مرورا بحديقة الصفا و شارع الوصل ومنطقة جميرا الثانية، وصولًا إلى بحر الخليج العربي وتحديدًا عند حديقة شاطئ جميرا الواقعة في منطقة جميرا 1.