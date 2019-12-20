كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف جلبت جيم نيشن اللياقة البدنية ميسرة التكلفة إلى الإمارات؟

تحاول جيم نيشن إحداث ثورة في صناعة اللياقة البدنية بدولة الإمارات منذ افتتاحها في يونيو 2018، حيث دخلت السوق بحزمة عضوية بقيمة 99 درهماً فقط، وهي تكلفة منخفضة للغاية مقارنة بباقي صالات الجيم، مما أكسبها شعبية كبيرة، ووصل عدد أعضائها إلى أكثر من 5000 عضو قبل الافتتاح.

وعلى الرغم من هذا النجاح المبدئي، لم يظهر أي منافسين حقيقيين من حيث الميزانية، حيث تفتح منشآت جديدة طوال الوقت في صناعة مزدهرة في الإمارات، لكنها تميل بشكل شبه حصري إلى استهداف الحد الأعلى من الميزانيات، مع التركيز على العملاء ذوي الدخل المرتفع.

نهج GymNation هو عكس ذلك تماما، ففي مسقط رأسها في المملكة المتحدة، رأت المؤسسة المشاركة لـ GymNation لورين هولاند نجاح شركات مثل PureGym و Gym Group وشعرت أنها بإمكانها تكرار هذه التجربة في دبي. وفي العام الماضي، أصبحت PureGym أول سلسلة ألعاب رياضية في المملكة المتحدة تصل إلى مليون عضو، ويبلغ عدد أعضاء Gym Group حوالي 800000.

وقبل افتتاحها في العام الماضي، أطلقت GymNation حملة تسويقية حصرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مع عضوية أولية في منشأة القوز المترامية الأطراف مقابل 99 درهمًا شهريًا. وبحلول وقت افتتاح الصالة الرياضية لأول مرة، كان 5000 من سكان دبي قد سجلوا أسماءهم.

ومن المؤكد أن عروض العضوية الافتتاحية لـ GymNation كانت منخفضة بشكل غير مسبوق وتعترف هولاند بأن الكثيرين في صناعة اللياقة البدنية بدولة الإمارات سخروا من هذه الأسعار “من وجهة نظر المنافس، كان رد الفعل سلبياً للغاية وهو ما توقعناه حقًا، فالسوق هنا لم يتطور بعد كما هو الحال في المدن الرائدة الأخرى”.

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وأضافت “لقد كان منافسيوا رافضون لهذا المفهوم عموماً، خاصة حول جودة المنتج، وكانوا يميلون إلى أن يشيروا إلى أن صالة الألعاب الرياضية ستعكس نقطة السعر، بمعنى أنها لا ترقى إلى مستوى الصالات الأخرى. لكن هذا لم يكن جزءًا من رؤيتنا “.

وتوضح هولاند “تحتوي العديد من صالات الألعاب الرياضية على ساونا وغرفة بخار وحمام سباحة، وتحتاج هذه المرافق إلى تكاليف باهظة من حيث الصيانة والتنظيف، وتشير الإحصائيات إلى أنها لا تستخدم فعليًا إلا من قبل 5% من الأعضاء، لذلك قررنا التخلي عن مثل هذه المرافق واعتبرناها غير ضرورية “.

GymNation لديها الآن 10000 عضو في دبي، وتشير الإحصائيات إلى أن 35% من الأعضاء لم يسبق لهم الانتساب إلى صالات الجيم من قبل، مما يؤكد على أن هذا الفهوم يجذب السكان على نحو متزايد نتيجة انخفاض الأسعار لتناسب مختلف الميزانيات والشرائح، بحسب موقع sportindustryseries.