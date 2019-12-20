كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تجربة واقعية لمحاكاة لعبة “كول أوف ديوتي” في دبي

إذا كنت من محبي الألعاب القتالية مثل Call of Duty، فيمكنك الدخول إلى هذا العالم باستخدام XStrike، وهو مفهوم محاكاة مباشر جديد في دبي.

تم افتتاحه هذه التجربة رسميًا يوم الخميس 19 ديسمبر، وذلك في مستودع ضخم بمنقطة القوز يمتد على طابقين.

ويجمع هذا المفهوم بين معارك الليزر وكرات الطلاء دون أي فوضى (أو كدمات في اليوم التالي)، باستخدام تقنية متطورة تضمن تجربة غامرة وواقعية.

وتنقسم منطقة اللعب إلى مفهومين: المدينة ومترو الانفاق، والسيارات الحقيقية والدراجات النارية وحتى سيارة الإسعاف تملأ المكان، فضلاً عن الأكياس الرملية والصناديق الصناعية والمتاجر المهجورة التي تعمل بمثابة عقبات أو غطاء أثناء محاولتك اجتياز اللعبة.

ويتم تقسيم الفرق بالتساوي على أساس مستويات الخبرة وفي منطقة الأسلحة، وتتوفر السترات الحسية وعصبات الرأس، وبعد ذلك ستختار “سلاحك” من البنادق والرشاشات إلى المسدسات أو حتى القنابل اليدوية.

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تبدأ أسعار الألعاب من 89 درهماً لمدة ساعة تقريبًا، مع رسوم إضافية للمهام الإضافية والمعدات الأساسية، بحسب موقع واتس أون.

Xstrike، القوز، دبي ، من الأحد إلى الخميس من الساعة 12:00 ظهراً إلى الساعة 12:00 ليلاً، يومي الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 ليلاً، هاتف: 8009787453. xstrike.com