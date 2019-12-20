كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Amadeus تعيد صياغة مستقبل السفر من الإمارات

نظرًا لأن قطاع السفر والسياحة لا يزال أحد ركائز العديد من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استعرض المديرون التنفيذيون في Amadeus بعض التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال التي ستؤدي إلى تجارب أفضل للمسافرين في عام 2020 وما بعده.

وخلال منتدى عُقد مؤخراً في أبو ظبي، استضافت الشركة بعض وكالات السفر الرائدة في المنطقة، ومنظمي الرحلات السياحية، وغيرهم من لاعبي الصناعة. وعرض “منتدى نجاح المنتج” مجموعة واسعة من الحلول الرقمية لمساعدة شركات السفر على تحسين عروض أسعارها وتيسير الحجوزات من خلال أدوات حجز التذاكر عن بعد وخدمات مصممة خصيصًا للمستهلكين الإقليميين والدوليين الذين يبحثون بشكل متزايد عن صفقات جديدة على هواتفهم المحمولة.

وأطلقت Amadeus أيضًا أحدث برامج الفنادق ذات الأسعار الصافية، Amadeus Value Hotels، مما يمنح وكلاء السفر المزيد من الخيارات عند حجز الفنادق لعملائهم. وتم الإعلان عن دورة جديدة للتسويق الرقمي لمجتمع السفر المحلي، وتقدم الشركة للمستشارين فرصة الحصول على لقب مساعد التسويق الرقمي من Amadeus من خلال برنامج التطوير المهني، بحسب موقع traveldailymedia.

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وقال المتحدث الرئيسي بالمنتدى إرنستو سانشيز بومونت المدير العام لشركة أماديوس الخليج: “هدفنا في أماديوس هو صياغة مستقبل السفر. تساعد الأدوات المتطورة الجديدة شركات السفر داخل المنطقة على التعرف على المسافرين الذين يقضون وقتًا أكبر على المنصات الرقمية وفهمهم والتواصل معهم بشكل أفضل. كل نقطة اتصال على طول رحلة العميل هي فرصة لقادة التكنولوجيا لتحسين التجربة، ولمقدمي الخدمات لتحقيق قيمة مضافة لعملائهم. ”

ويأتي المنتدى في وقت تركز فيه الحكومات في جميع أنحاء الخليج بشكل كبير على جذب الزوار الجدد والمتكررين في سوق عالمي تنافسي.

وتعد رقمنة خدمات السفر – من البحث إلى الحجوزات – إحدى الطرق الرئيسية التي تسعى من خلالها شركات إدارة الوجهات ووكلاء السفر إلى بناء ميزة تنافسية في الأسواق الناشئة وكذلك القائمة.