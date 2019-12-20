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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 20 ديسمبر 2019

أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما في الإمارات، بحسب موقع واتس أون:

Star Wars: The Rise of Skywalker

في الجزء الجديد من السلسلة، تستمر رحلة (ري) بين المجرات، حيث يحاول الناجون من قوات المقاومة أن يواجهوا (النظام اﻷول) للمرة اﻷخيرة على أمل أن تكون هى المواجهة الحاسمة، مع محاولة الجميع للتصالح مع آلام الماضي.

Into the Ashes

من خلال مهمة صادقة وزوجة محبة، اعتقد (نيك برينر ) أنه نجا بأمان من تاريخه الإجرامي العنيف. لكن طاقمه القديم لم ينسوا الأموال التي سرقها، وعندما يأخذون أغلى ما يملكه الآن – زوجته – لم يبق له شيء يخسره.

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Go Fish

تحاول مجموعة من السيدات إزاحة (روجر آيلز) من طريقهن في شبكة قنوات فوكس الإخبارية، بسبب سياسته في الإدارة، والثقافة الذكورية السامة التي ينشرها في الشبكة.

I see you

تدور قصة الفيلم حول حوادث غريبة تصيب بلدة صغيرة وتحاول الشرطة وعائلة طفل صغير العثور عليه بعد اختفائه.