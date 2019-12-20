أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع
تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.
وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما في الإمارات، بحسب موقع واتس أون:
Star Wars: The Rise of Skywalker
في الجزء الجديد من السلسلة، تستمر رحلة (ري) بين المجرات، حيث يحاول الناجون من قوات المقاومة أن يواجهوا (النظام اﻷول) للمرة اﻷخيرة على أمل أن تكون هى المواجهة الحاسمة، مع محاولة الجميع للتصالح مع آلام الماضي.
Into the Ashes
من خلال مهمة صادقة وزوجة محبة، اعتقد (نيك برينر ) أنه نجا بأمان من تاريخه الإجرامي العنيف. لكن طاقمه القديم لم ينسوا الأموال التي سرقها، وعندما يأخذون أغلى ما يملكه الآن – زوجته – لم يبق له شيء يخسره.
Go Fish
تحاول مجموعة من السيدات إزاحة (روجر آيلز) من طريقهن في شبكة قنوات فوكس الإخبارية، بسبب سياسته في الإدارة، والثقافة الذكورية السامة التي ينشرها في الشبكة.
I see you
تدور قصة الفيلم حول حوادث غريبة تصيب بلدة صغيرة وتحاول الشرطة وعائلة طفل صغير العثور عليه بعد اختفائه.
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