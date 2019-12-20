كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| إطلاق جيب غلاديتور 2020 قريباً في الإمارات

ينتظر عشاق السيارات في الإمارات إطلاق شاحنة جيب غلاديتور 2020 الجديدة، وذلك خلال مهرجان ليوا في صحراء أبوظبي الذي ينطلق من 26 ديسمبر الجاري وحتى 10 يناير القادم.

وسيتم طرح مجموعة محدودة من 300 سيارة من هذه السيارة لعملاء الشركة في الشرق الأوسط، وذلك في منطقة من أكثر المناطق وعورة في دولة الإمارات والمنطقة، بحسب موقع yallamotor.

واستوحت البيك أب جيب غلاديتور 2020 شكلها الخارجي بشبه كبير من شقيقتها سيارة جيب رانجلر 2019، مع وجود اختلاف بسيط في منطقة الحوض الخلفي، وهناك تغييرات على منطقة A-pillar ، ويوجد اختلاف آخر في تصميم الصادم الأمامي.

ويبلغ طول السيارة 5.181 متر ويبلغ طول الصندوق الخلفي من طولها الإجمالي 1.254 م، وتعتمد هذه المركبة على قاعدة عجلات بطول 3.480 متر، وتأتي بارتفاع عن الأرض بمقدار 28.2 سم، وتمتلك زاوية صعود منحدرات قدرها 43.6 درجة، وزواية هبوط منحدرات قدرها 26 درجة، ويمكن لهذه المركبة السير في مسطحات مائية عمقها 76.2 سم.

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أما من الدّاخل فهي لا تقل رفاهية عن أي من سيارات جيب، مع نظام صوتي ثلاثي الأبعاد وشاشة للترفيه وعرض إعدادات ومعلومات السيارة، والمقاعد مريحة ومكسوة بالجلد الفاخر مع فتحات مكيف دائرية ومقود يحتوي بعض الأزرار للتحكم في الصوت.

وتم تزويد السيارة بمحرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر يولد قوة 285 حصان و 352 نيوتن.متر من عزم الوران، ويتصل بغير عادي من 6 سرعات بشكل قياسي، أو غير اوتوماتيك من 8 سرعات اختياري، وتعمل هذه المركبة بطبيعة الحال مع نظام دفع رباعي للعجلات.