رأس الخيمة (الاتحاد) فعلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، نظام سجل الموردين الإلكتروني عبر أيقونته الخاصة على موقع شرطة رأس الخيمة الإلكتروني.

يأتي ذلك ضمن مبادراتها التطويرية بالاعتماد على التحوّل الإلكتروني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة رأس الخيمة تفعل سجل الموردين الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.