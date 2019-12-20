أبوظبي (الاتحاد) تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بـ 5 منصات للمنتجات العضوية المحلية في فعاليات عطلة نهاية الأسبوع بواحة العين التي انطلقت أمس وتستمر حتى يوم غد السبت، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في إحدى أبرز المعالم الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

كما تضمنت المشاركة سوقاً للمزارعين المحليين لعرض سلة متنوعة من المنتجات الزراعية المحلية، وتعريف الزوار على جودة المنتج المحلي.

وخصصت الهيئة 5 منصات لبيع المنتجات العضوية المحلية إلى جانب منصات المنتجات الزراعية التقليدية، لإبراز التطور الكبير الذي شهدته إمارة أبوظبي في مجال تبني نظام الزراعة العضوية، وتعريف الزوار بأهمية هذا النظام في الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، ودوره في إنتاج محاصيل ذات قيمة غذائية عالية وآمنة بالاعتماد على مدخلات صديقة للبيئة.

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