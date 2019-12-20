محاكم دبي تكرم داعمي برنامج شور التطوعي

دبي (وام) كرمت محاكم دبي داعمي برنامج «شور» التطوعي للاستشارات القانونية المجانية، من مكاتب المحاماة في إمارة دبي، حيث يقدم البرنامج استشارات قانونية مجانية للأفراد كمبادرة اجتماعية رائدة، لتعينهم على السير في الدعاوى بشكل سليم.

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، في حفل تكريم المتطوعين في برنامج «شور»» إن محاكم دبي حريصة على تطبيق توجهات القيادة الحكيمة في تعزيز مفهوم العطاء وترسيخ قيم البذل والسخاء، لغرس ثقافة العمل التطوعي، ولتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وتشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في المبادرات التي تعود على المجتمع بالفائدة، التي من شأنها منح الفئات الاجتماعية كافة الشعور بالعدالة والمساواة.

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