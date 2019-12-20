تكريم مستشفى أنقذ مريضاً توقف قلبه

دبي (الاتحاد) أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن القطاع الصحي يقدم أعلى معايير الرعاية الطبية للمرضى والمصابين.

ونظمت مؤسسة دبي حفلاً لتكريم المستشفيات والمنشآت الطبية المتميزة، ومن بينها مستشفى برايم التي نجح أطباؤها في إنقاذ حياة مصاب بسكتة قلبية.

وكانت إسعاف دبي قد نقلت مريضاً أصيب بسكتة قلبية للمستشفى، وأجرى له فريق الطوارئ إنعاشاً قلبياً استمر نحو 60 دقيقة. وتبين لقسم الطوارئ بالمستشفى أن المريض يعاني انسداداً كاملاً بشريان القلب، فأجريت له جراحة قسطرة عاجلة، أنقذت حياته.

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