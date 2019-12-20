إيواء متضررين من الأمطار بالفجيرة في فنادق

فهد بوهندي (دبا الفجيرة) قدمت بلدية دبا الفجيرة وفروعها المساعدة الدعم لعدد من المواطنين في منطقتي البدية وشرم، كانت قد تجمعت مياه الأمطار أمام منازلهم، حيث تم شفط هذه التجمعات وإيواء المتضررين.

وبلغ عدد المنازل التي تم سحب تجمعات مياه الأمطار منها 17 منزلاً، بواقع 9 في منطقة البدية، و8 في منطقة شرم، إضافة إلى إيواء أسرتين بلغ عدد أفرادهما 10 أشخاص في أحد الفنادق.

وكانت البلدية كثفت جهودها في مواجهة الأمطار الغزيرة ورفع الآثار الناتجة عنها، وسحب مياه الأمطار من الطرقات والأحياء السكنية.

وأكد محمد علي الحمودي مدير فرع البدية أن فريق الطوارئ اتخذ إجراءات عاجلة منذ اللحظة الأولى لسقوط الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة في المنطقة لتفادي الأضرار، مشيراً إلى أن هناك مواقع تحتاج إلى فترة لتصريف تجمعات مياه نظراً لكميات الأمطار الغزيرة.

وقال إن فريق العمل أدى دوراً كبيراً خلال الأيام الثلاثة الماضية في ظل التقلبات الجوية، مناشداً الجمهور بضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية والابتعاد عن تجمعات المياه ومسارات الأودية والاستمتاع بالأجواء الجميلة بحرص وانتباه، منوهاً إلى أن مكتب الطوارئ يعمل على مدار الساعة.

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