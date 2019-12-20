رفع العلم الأخضر على حدائق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

رفع سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، شارة العلم الأخضر الدولية في حدائق أبوظبي ضمن حفل نظمته بلدية مدينة أبوظبي في حديقة البحيرة على كورنيش أبوظبي احتفاءً بتجديد اللجنة الدولية للعلم الأخضر امتياز وعضوية أربع حدائق في أبوظبي وهي: منتزه شاطئ كورنيش أبوظبي، حديقة دلما، حديقة الرحبة، حديقة الباهية.

حضر الحفل عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، إلى جانب ممثلين عن اللجنة الدولية المسؤولة عن شارة العلم الأخضر.

وقالت بلدية مدينة أبوظبي إن لجنة العلم الأخضر الدولية زارت العاصمة لإجراء التقييم الميداني على حدائق جديدة للبلدية كانت مرشحة لنيل شارة العلم الأخضر وهي كالآتي: حديقة البحيرة، حديقة الشامخة رقم 4، حديقة الختم، وأسفرت‏ عمليات التقييم المكتبي والميداني عن منح هذه الحدائق شارة العلم الأخضر ليرتفع عدد حدائق أبوظبي وضواحيها التي ترفع العلم الأخضر إلى 7 حدائق.

وكرمت البلدية خلال الحفل اللجنة الدولية المسؤولة عن العلم الأخضر وجميع الفرق التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، معربة عن تقديرها لكافة الجهود المتجانسة التي أسفرت عن هذه النتائج المشرفة.

وأكد قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال كلمته في حفل رفع العلم الأخضر أن هذه الاحتفالية تأتي ثمرة للجهود التي بذلتها جميع الجهات المعنية من أجل الارتقاء بالمتنزهات الترفيهية والحدائق العامة، والتي أهلت البلدية للحصول على الشارة الدولية الأرفعِ وهي‏ جائزة العلمِ الأخضر الدولية.

والحديقة العامة في مدينة زايد تفوز بالراية

أعلنت اللجنة المقيمة لجائزة العلم الأخضر الدولية فوز بلدية منطقة الظفرة - ممثلةً بالحديقة العامة في مدينة زايد وحديقة زايد الخير في مدينة غياثي - بجائزة العلم الأخضر وحصولها على «راية العلم الأخضر» الشارةِ الدولية الأرفع في إدارة الحدائق والمسطحات الخضراء.

وتعتبر الجائزة المعيار الدولي والقياسي الأبرز لإدارة المساحات المفتوحة والترفيهية حول العالم، وتستهدف توجيه وتشجيع عمليات إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وفق معايير عالمية.

وتضع بلدية منطقة الظفرة احتياجات ومتطلبات المجتمع المحلي في مقدمة الأولويات لتوفير أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار المنطقة، وذلك من خلال إنشاء حدائق حضرية لما لذلك من أهمية اجتماعية وبيئية واقتصادية، والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، باستخدام النباتات البرية المحلية في عمليات التجميل الطبيعي وأنظمة الري الذكية، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة إضافة إلى زيادة المساحات التجميلية والمماشي لممارسة الرياضة ولتكون متنفساً للأسر والأطفال، والمحافظة على جمال المظهر العام للمدن واتباع أفضل الممارسات التي تسهم في إبراز الصورة المشرفة للبلدية من خلال تطبيق معايير جائزة العلم الأخضر الدولية على حدائق مدن منطقة الظفرة.

ومن المعايير التي حددتها الجائزة أن تكون الحديقة مكانا يحتفي بالزائرين والحفاظ على البيئة والتراث والتسويق، ومكانا صحيا وآمنا يتمتع بالسلامة، والمشاركة المجتمعية، إلى جانب الاهتمام بالنظافة وحسن الصيانة والإدارة المستدامة. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية وتماشياً مع الخطة التطويرية الشاملة لإمارة أبوظبي وتحقيق رؤية عاصمة عالمية واعدة.