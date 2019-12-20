اتفاقية بين «وفر» والطيران السنغافوري

الشارقة (الاتحاد) أبرمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، متمثلة في برنامج وفر للولاء وخصومات موظفي الحكومة، اتفاقية تعاون مشترك مع الخطوط الجوية السنغافورية، لتضيفها تحت مظلة البرنامج كواحدة من كبريات شركات القطاع الخاص وإحدى أهم شركات الطيران العالمية.

وقع الاتفاقية الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وكريستيان ستينكويتز مدير عام الخليج بالخطوط الجوية السنغافورية ممثلاً للطيران السنغافوري.

وتمنح المذكرة بموجبها موظفي حكومة الشارقة من حاملي بطاقة وفر وأفراد عائلاتهم خصومات خاصة على أسعار التذاكر من الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، وتقدم عبر وكالات السفر المصرح لهم بتقديم الخصومات.

ويستفيد من بنود الاتفاقية جميع مستفيدي بطاقة وفر من موظفي جهات وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة والمدرجين في البرنامج، بحيث يمكنهم شراء تذاكر السفر لهم ولأفراد عائلاتهم بخصومات مجزية عبر الخطوط السنغافورية.

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