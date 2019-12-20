الزيودي يبحث تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة البيئية

دبي (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأبحاث الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي مع 3 من كبريات الشركات العاملة في هذا المجال في الصين.

جاء ذلك على هامش زيارة معاليه على رأس وفد رسمي إلى جمهورية الصين الشعبية، والتقى والوفد المرافق خلالها

مسؤولي شركة «سينس تايم» الصينية المتخصصة في مجال تطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تنمية وتحقيق استدامة مختلف المجالات والقطاعات.

وكانت الشركة الصينية قد وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف إنشاء مقرها للبحث والتطوير لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في العاصمة أبوظبي.

كما التقى معاليه بمسؤولي شركة «4 براديجم» الصينية المتخصصة في أبحاث أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير قدرات التعلم لدى الآلات لخدمة كافة القطاعات في رفع كفاءتها وأتمتة منظومة العمل بها.

و شملت الزيارة لقاء مسؤولي شركة «بيوتي دانس» الصينية المتخصصة في تطوير المحتوى الذكي وأبحاث الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة العمل الإلكترونية والذكية.

واستهدفت لقاءات معاليه والوفد المرافق له مع الشركات الثلاث الاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات في مجال الذكاء الاصطناعي سعياً لتوظيفها في مجالات العمل البيئي بما يحقق استدامة هذه المجالات والقطاعات مواكبة لمستهدفات رؤية الإمارات 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات المختلفة.

وخلال اللقاءات استعرض معاليه تجربة دولة الإمارات في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واعتمادها لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2017، والتي تهدف إلى توظيف هذه التقنيات في كافة القطاعات بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.