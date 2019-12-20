غداً.. سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة «أميركية الشارقة»

الشارقة (وام)

يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، غداً حفل تخريج 567 من طلبة الجامعة في نهاية الفصل الدراسي خريف 2019، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وكانت الجامعة قد نفذت، أمس، تمريناً لحفل التخرج شارك فيه الخريجون، كما تم التقاط صورة لدفعة التخرج وتنظيم غداء لهم للاحتفال بإنجازاتهم.

وتقدم البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، بأحر التهاني لدفعة عام 2019 وبارك لهم نجاحهم الأكاديمي ونجاحهم بالفعاليات اللاصفية، وشدد على أهمية دور الخريجين في تنمية مجتمع الجامعة.

وقام مكتب التطوير وشؤون الطلبة في الجامعة بتنظيم حفل الغداء والذي اُختتم بتوزيع خواتم دفعة خريف 2019.

وقال تشارلز دياب، المدير التنفيذي لمكتب تطوير وشؤون الخريجين في الجامعة: «أنتم تتخرجون الآن وسوف تنضمون إلى خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة الذين يواصلون حياتهم بنجاح في العديد من بلدان العالم، وستصبحون جزءاً من رابطة خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة، التي تهدف إلى إبقاء الطلبة على تواصل مع الجامعة من خلال الأنشطة المختلفة.. فإن خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة هم روح هذه الجامعة.. فإنجازاتكم ونزاهتكم العالية ستنعكس على الجامعة، فأتمنى عليكم إبقاء حبل التواصل بينكم وبين جامعتكم».

وكانت الجامعة الأميركية في الشارقة قد تأسست في عام 1997 بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي توخى في رؤيته لها أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج، وبناء على الزيادة المطردة في أعداد طلبة الجامعة، بدأت الجامعة في تنظيم حفلي تخرج لطلبتها كل عام.