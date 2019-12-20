حاكم رأس الخيمة يؤكد دور الإعلام في البناء والتنمية

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، منصور إبراهيم المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء الذي حضره هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، والدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، أهمية دور الإعلام كأداة تسهم بفاعلية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشددا سموه على ضرورة الارتقاء بالرسائل الإعلامية التي تعبر عن قيم ومبادئ الخير والتسامح التي قامت عليها دولة الإمارات على يد الآباء المؤسسين، وتبرز النجاحات والإنجازات التي حققتها الدولة في كافة المجالات خلال العقود الماضية.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجهود المجلس الوطني للإعلام ودوره في تطوير منظومة إعلامية وطنية رائدة للنهوض بقطاع الإعلام بمختلف مكوناته وتعزيز دوره في نقل رسالة الإمارات ومساهماتها الحضارية والإنسانية وجهودها المتميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، منوهاً سموه بأهمية تضافر الجهود بين كافة وسائل الإعلام المحلية للتعريف بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في الميادين كافة.

وينوه بأهمية العلم والعلماء

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور حسن عباس الحاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة العلوم والإدارة بماليزيا. وأكد سموه أهمية التسلح بالعلم والمعرفة الأكاديمية للاستمرار في مسيرة النجاحات التي تحققها الدولة في شتى المجالات، مشيراً إلى أن الإنجازات الحضارية والمكتسبات الوطنية التي حققتها الإمارات تشكل انعكاساً لاهتمام القيادة الإماراتية الرشيدة بالتعليم العالي والبحث العلمي ودعم أبنائها خلال سعيهم للحصول على الشهادات العليا.