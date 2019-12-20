باكستانيون يشيدون بجهود الإمارات في نشر «العربية»

إسلام آباد (وام) نظمت الجامعة الوطنية للغات الحديثة في إسلام آباد، بالتعاون مع سفارة الدولة، مسابقات خطابية شارك فيها طلاب خريجي الكليات العربية في 21 جامعة باكستانية، بمناسبة «اليوم العالمي للغة العربية»، حيث أبرزوا جهود دولة الإمارات في خدمة اللغة العربية ونشرها.

وتحدث المتسابقون عن العديد من المبادرات والمواثيق التي أطلقتها دولة الإمارات لترسيخ مكانة اللغة العربية، بإنشائها مراكز تعليمية ومعاهد متخصصة.

وألقى أحد المتسابقين الضوء على اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» باللغة العربية، كأداة لتعزيز الهوية الوطنية، واتخاذ مبادرات لحمايتها وإبراز مكانتها اللغوية والأدبية.

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