جامعة زايد تعتمد خطة التوطين وبرنامجاً جديداً للماجستير

أبوظبي (الاتحاد) اعتمد مجلس جامعة زايد اجتماعه الثاني للعام 2019 برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد، خطة التوطين وبرنامجاً جديداً للماجستير في فقه الواقع.

حضر الاجتماعَ، الذي عقد في فرع الجامعة بأبوظبي، كل من معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة، وناصر إسماعيل البلوشي، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، وشذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وحميد مطر سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومريم سعيد غباش نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وسعيد سلطان الظاهري، رجل أعمال، والدكتور روبرت ويلان، أستاذ فخري وخبير في التخطيط الاستراتيجي، أعضاء مجلس الجامعة، والدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد.

ورحبت معالي نورة الكعبي في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مثنيةً على الجهود الدؤوبة التي يقومون بها ومساعيهم الحثيثة لتعزيز التقدم الذي تحققه الجامعة على مختلف الأصعدة الأكاديمية والبحثية والإدارية والمجتمعية ومتابعتهم المستمرة لمسيرة الجامعة.

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