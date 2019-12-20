سعيد بن محمد وخليفة بن محمد بن خالد يحضران أفراح الأحبابي

العين (وام)
حضر الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه هادي هيف غريب الأحبابي بمناسبة زفاف نجله «مبارك» إلى كريمة مطر حمد مصلح الأحبابي. وحضر الحفل - الذي أقيم بمركز العين للمؤتمرات - عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان القبائل وحشد من المدعوين والأهل والأصدقاء. تخلل الحفل عروض لفرقة الحربية وفقرات منوعة ابتهاجا بالمناسبة.
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