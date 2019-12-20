ولي عهد رأس الخيمة يلتقي الطلاب المشاركين في «رحلة الاتحاد»

رأس الخيمة (وام) استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، الطلاب المشاركين في مبادرة «رحلة الاتحاد 2019» التي تنظمها جمعية «البيت متوحد» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعريف الطلاب بمنجزات الوطن التي تحققت بفضل وحدة أبنائه وتلاحمهم خلف قيادتهم الحكيمة وتعزيز قيم الولاء والانتماء والفخر لديهم، وذلك من خلال تسليط الضوء على إنجازات الدولة على أرض الواقع عبر هذه الرحلة التعريفية الشاملة. واستمع سمو ولي عهد رأس الخيمة -خلال اللقاء- إلى أهداف المبادرة والأنشطة المصاحبة، التي تهدف لتعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء للوطن والقيادة، وزيادة الوعي بالتقدم الذي أحرزته الدولة وبأهمية ما تمثله المعالم الثقافية والسياحية التي ستتم زيارتها خلال برنامج المبادرة واكتساب خبرات علمية وعملية تعمق معرفتهم بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها الوطنية على مختلف الصعد. وثمن سموه جهود القائمين على هذه المبادرة التي أطلقتها جمعية «البيت متوحد» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي من خلالها تهدف لتعزيز روح الانتماء للوطن بين الطلبة وتنمية ثقافة رد الجميل للمجتمع من خلال اكتساب الخبرات والمعارف حول تراث الوطن ومكتسباته الحضارية. والمبادرة تعد بمثابة برنامج زيارات مدروس لمعالم مهمة في الدولة ولقاء شخصيات مؤثرة ذات خبرة ومكانة عبر جميع إمارات الدولة.

وتقوم المشاركة في «رحلة الاتحاد 2019» على مبدأ المنافسة بين المتميزين وتشمل المراحل من الصف التاسع إلى الحادي عشر وعدد الطلبة المستهدف 28 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة من إمارات الدولة كافة، من ذوي التحصيل العلمي الممتاز.

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