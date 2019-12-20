النائب العام للدولة يبحث التعاون مع نظيره القيرغيزي

أبوظبي (الاتحاد) استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة في مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي معالي أتكوربيك جامشيتوف النائب العام للجمهورية القيرغيزية، وأديلبيك تولتيميروف القائم بأعمال سفارة الجمهورية القيرغيزية في الدولة، والوفد المرافق الذي يضم أكنازاروف زالقاربيك نائب رئيس إدارة مكافحة الفساد بالنيابة العامة، أكماتوف أسيلبيك رئيس الإدارة الدولية بالنيابة العامة، ونوربيك كاراجولوف سكرتير ثالث قنصل بسفارة الجمهورية القيرغيزية في أبوظبي.

وحضر من جانب النيابة العامة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، علي سعيد الزيودي رئيس نيابة مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام للدولة، وسيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام.

وشهد اللقاء استعراض النظام القضائي في الإمارات والجمهورية القيرغيزية، وأوجه التعاون بين الدولتين في مجال أعمال النيابة العامة، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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