«أخبار الساعة»: هوية إعلامية متفردة لقصة نجاح ملهمة

أبوظبي (وام)

قالت نشرة «أخبار الساعة» إنه بإعلانها إطلاق التصويت على اختيار هويتها الإعلامية المرئية، تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة خطوتها الأولى نحو خمسينيتها الثانية، بنهج يزداد في كل يوم انفتاحاً على العالم وحرصاً على التعاون مع كل دوله المحبة للخير في سبيل حياة أفضل وأكثر سعادة ورخاء لأبناء الجنس البشري على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وأضافت في افتتاحيتها تحت عنوان هوية إعلامية متفردة لقصة نجاح ملهمة إن الإمارات تؤكد مرة أخرى عالميتها وريادتها في التسامح وقدرتها على أن تكون ملتقى الثقافات والحضارات والأذواق ومهد الإبداع والابتكار، وذلك عندما تعلن قيادتها الرشيدة إتاحة الفرصة للمشاركة في مشروعها الوطني الهادف إلى نقل قصتها للعالم والتصويت لاختيار هويتها الإعلامية المرئية التي تمثل قيمها ورؤيتها، ليس فقط لمن يعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين، بل ولكل أبناء البشرية من شتى أصقاع المعمورة.

وذكرت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دشنا مشروع التصويت بعبارات أكدا فيها أن هذه الأرض المعطاء التي تحتضن إخوة لأبنائها في الإنسانية ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية، ستظل على الدوام مصدر إلهام للإنسان الذي ينشد التميّز والنجاح، ومضرب مثل في العزيمة والإصرار على قهر التحديات وتحقيق المعجزات وعدم الاعتراف بوجود المستحيلات.

واختتمت النشرة بالقول، إن الإمارات ستظل قصة نجاح تلهم العالم وتنير الطريق للأجيال، وتؤكد أن أسرار النجاح لا يمكن أن تكتشف إلا على أيدي محبي الحياة وصانعي الأمل وأصحاب الإرادة التي لا تقهر والعزيمة التي لا تنكسر.