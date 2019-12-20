أبوظبي (الاتحاد) استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ورحب معالي الوزير بسفير الهند متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مشيداً بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي وصلت إلى شراكة استراتيجية مبنية على التعاون السياسي والاقتصادي. مؤكداً ضرورة تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

من جانبه تقدم سفير الهند بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات على تكريم «متحف زايد غاندي الرقمي» ضمن حفل أوائل الإمارات 2019 والذي يعتبر رمزاً لمبادئ التسامح التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والزعيم الهندي الراحل غاندي، وذلك تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بعام التسامح.

وأكد معالي نسيبة أهمية تطوير متحف زايد غاندي ونقله للهند ولدول أخرى في المستقبل، ورحب سفير الهند بالاقتراح، لافتا إلى أن سفارة بلاده في أبوظبي تخطط لإقامة فعاليات ثقافية متنوعة في جناح الهند في معرض «إكسبو 2020 دبي» لتقديم الحضارة والثقافة الهندية لملايين الزوار من الإمارات وأنحاء العالم كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زكي نسيبة يستقبل سفير الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.