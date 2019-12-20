«صحية الوطني» تواصل مناقشة تنظيم المقابر

دبي (الاتحاد) واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة محمد أحمد اليماحي «رئيس اللجنة»، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (29) مادة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

حضر الاجتماع الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقررة اللجنة»، والأعضاء ناعمة عبدالله سعيد الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض. وقال اليماحي خلال الاجتماع تم استكمال مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن بحضور ممثلي وزارة الداخلية، واستمعت اللجنة إلى ملاحظات ممثلي الوزارة ومن ثم أدخلت اللجنة التعديلات التي أقرتها خلال الاجتماع. وأوضح اليماحي أن اللجنة وجهت بإعداد مسودة التقرير بشأن مشروع القانون تمهيداً لاعتماد التقرير في اجتماع اللجنة المقبل.

من جهتها قالت الدكتورة حواء سعيد المنصوري مقررة اللجنة بأنه تم إقرار خطة عمل اللجنة بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في» شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها « وعرضه في اجتماع اللجنة القادم.

كما قررت عرض نص موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة»، في اجتماع اللجنة القادم تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس.

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