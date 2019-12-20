تكريم منتسبين بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد) كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس بمقر القيادة، النقيب جابر أسد الأميري، والمساعد مفتاح محمود يوسف، بإدارة المرور والدوريات، وسعود محمد الكتبي بقرية تسجيل بالشارقة، وذلك تقديراً لجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء واجبهم في خدمة المتعاملين وبصفة خاصة تقديم يد العون والمساعدة لأحد المتعاملين من أصحاب الهمم.

وأثنى قائد عام شرطة الشارقة في كلمته خلال التكريم على جهودهم المخلصة، وحرصهم على تقديم يد العون والمساعدة لأحد المتعاملين من أصحاب الهمم، حيث تولي شرطة الشارقة حرصها التام في دعمهم، انطلاقاً من اهتمام الدولة بهذه الفئة في مختلف الجوانب الحياتية والمجتمعية التي تضمن حقوقهم الإنسانية.

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