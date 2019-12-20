تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى لكورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة مشروع تطوير وإعادة تأهيل عناصر التجميل الطبيعي للجزيرة الوسطى لشارع كورنيش أبوظبي، وذلك للمنطقة الممتدة من تقاطع شارع الكورنيش مع شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وحتى التقاطع مع شارع الزاهية.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة تطوير الجزيرة الوسطى لكورنيش أبوظبي بتكلفة تقديرية بلغت 7 ملايين درهم، والهادفة إلى تعزيز إمكانيات كورنيش أبوظبي السياحية وتقديم أرقى المعايير وأفضل مستويات الأمن والسلامة والبيئة، بما يتواكب مع أفضل الممارسات والمواصفات العالمية.

وأوضحت بلدية مركز المدينة: تم إنجاز أعمال إعادة التأهيل للمنطقة وشملت أعمال التطوير زراعة أشجار النخيل وأشجار «البونسيانا» المزهرة والأشجار المثمرة من البرتقال والمانجو، حيث تهدف أعمال إعادة التأهيل إلى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وترشيد استهلاك مياه الري، إلى جانب تعزيز السمة الجمالية والحضارية لمرافق البنية التحتية.

كما انتهت بلدية مركز المدينة من إنجاز المنطقة التي تمتد من تقاطع شارع الكورنيش مع شارع الشيخ سلطان بن زايد الأول وحتى التقاطع مع شارع الزاهية ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

ويعد شارع كورنيش أبوظبي ركيزة أساسية من ركائز القطاع السياحي في إمارة أبوظبي، حيث يرتاده الزوار والقاطنون من أبوظبي وخارجها للاستمتاع بأوقاتهم أو ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية أو المشي أو حتى للجلوس والاستمتاع بنسمات هواء مياه الخليج، كما يعد منطقة للاحتفالات الوطنية الرسمية السنوية والفعاليات الموسمية التي تقيمها الجهات الرسمية في أبوظبي.