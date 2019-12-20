مبادرة بيئية توعوية للتشجير في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مبادرة بيئية توعوية في الإمارة تهدف إلى تشجير الصحراء في محمية المنتثر بالشارقة.

ويأتي تنظيم المبادرة بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والاتحاد الدولي للزوارق السريعة الفورمولا 1 – وبلدية البطائح وشرطة الشارقة.

وأقيمت هذه المبادرة لتعزيز دور الهيئة في مجالات المسؤولية المجتمعية على مستوى الإمارة والدولة، وعلى هامش «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية المائية 2019».

شهد المبادرة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهناء سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعدد من كبار المسؤولين ومنظمي أسبوع الشارقة للبطولات العالمية ومديري الفرق المشاركة والإداريين وعدد من المتسابقين العالميين في البطولة، إلى جانب عدد من الوفود الزائرة للإمارة، وتمت زراعة نحو 120 شتلة لثلاثة أنواع من الأشجار التي تتميز بها بيئة الدولة ومنطقة شبه الجزيرة العربية بشكل عام، وهي: الغاف، والسدر، والأراك «المعروفة بنبتة المسواك».

وقالت هناء سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «تشكل المبادرة قيمة مضافة لما تم إنجازه من عمليات تشجير في المحمية، استناداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما أنها تكمل عمليات وحملات التشجير التي نفذتها الهيئة، ومن بينها حملة استهدفت طلبة مدارس الشارقة، وموظفي المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الجهات التطوعية».