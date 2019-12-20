الإبل الإماراتية على قمة «الثنايا» و«حول محليات» بمهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

واصلت الإبل الإماراتية تفوقها بعد أن حصدت المركز الأول في شوطي ثنايا رئيسي لأصحاب السمو الشيوخ، محليات وشوط حول رئيسي لأصحاب السمو الشيوخ، محليات فيما حققت إبل الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد مساعد بن عبدالعزيز آل سعود المفاجأة وحصدت المراكز الخمسة الأولى في شوط أصحاب السمو الشيوخ (ثنايا - حول)- مجاهيم .

وسجلت نتائج شوط ثنايا رئيسي لأصحاب السمو الشيوخ- محليات، فوز سمحة لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول، في حين جاءت بالمركز الثاني حمية لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وحلت بالمركز الثالث النصيبا لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وكان المركز الرابع من نصيب «الوثبة» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وجاءت بالمركز الخامس دغشه لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.

وفي شوط حول رئيسي لأصحاب السمو الشيوخ- محليات، فازت بالمركز الأول الظبي لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت بالمركز الثاني الحذرة لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث جاءت «الوريه» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وحلت بالمركز الرابع فرحة لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وكان المركز الخامس من نصيب صدمة لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.

أما في شوط أصحاب السمو الشيوخ (ثنايا- حول)- مجاهيم، فقد حصدت المراكز الخمسة الأولى على الترتيب (وحيدة، مدمرة، الشيخة، هيافة، حشارة) لمالكهن الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

الشرايا

وفي الأشواط الرئيسية الشرايا لفئتي الثنايا والحول لأبناء القبائل للمحليات والمجاهيم، أسفرت نتائج شوط ثنايا رئيسي شرايا لأبناء القبائل- محليات، عن فوز مياسة لمالكها ناصر حمد سهيل عويضة الخيلي بالمركز الأول، في حين جاءت بالمركز الثاني الظبي لمالكها ناصر حمد خلفان المعولي، وحلت في المركز الثالث بشاير لمالكها مطرف مسعود مهدي الحبابي.

وفي شوط حول رئيسي شرايا لأبناء القبائل- محليات، فازت بالمركز الأول وطن لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي، في حين جاءت بالمركز الثاني تشريف لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، وحلت في المركز الثالث شاهينية الشدي لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري.

وفي شوط الثنايا رئيسي شرايا لأبناء القبائل- مجاهيم، فازت بالمركز الأول مخوفه لمالكها سعيد لاحج ناصر سعيد المنصوري، وحلت في المركز الثاني مصوبة لمالكها محمد مكتوم راشد حفيظ المزروعي، وجاءت في المركز الثالث الذاير لمالكها سهيل محمد كردوس عبيد العامري.

وفي شوط الحول رئيسي شرايا لأبناء القبائل- مجاهيم، فازت بالمركز الأول الوافية لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي، وحلت في المركز الثاني مشيحه لمالكها زايد براك عبدلله براك المزروعي، وجاءت في المركز الثالث «الشيخة» لمالكها علي محمد علي محمد الحساني.

وذهب المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل الشركاء- محليات، لـ«عزه» لمالكها حمد خلفان سيف المعولي، في حين جاءت بالمركز الثاني وهيله لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وحلت في المركز الثالث مياسة لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري.

وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل الشركاء- محليات، فازت بالمركز الأول هيله لمالكها محمد سعيد محمد مسلم المحرمي، في حين جاءت في المركز الثاني الظبي لمالكها حاكم مبخوت عبدلله المنهالي، وحلت في المركز الثالث معزة لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري.

أما في شوط الحول شرايا لأبناء القبائل (الشركاء)- مجاهيم، فازت بالمركز الأول القعوده لمالكها هزاع ناصر سعيد سويد المنصوري، وحلت في المركز الثاني العاصفة لمالكها محمد العوضي يحيى سميحة المنهالي، وجاءت في المركز الثالث مسموحة لمالكها سعيد سليم مسلم الرباعي العامري.

وفازت بالمركز الأول في شوط الثنايا شرايا لأبناء القبائل (الشركاء)- مجاهيم، «القايد» لمالكها عوض عبدلله ناجي عايض المنهالي، وحلت في المركز الثاني الوافية لمالكها خالد مسفر حسين قويد الدوسري، وجاءت في المركز الثالث مبروكة لمالكها زايد سعيد أحمد عيسى فطيس المنصوري.

مزاينة الغنم النعيمي

تنطلق اليوم فعاليات مزاينة الغنم النعيمي المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وأوضح عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع بلجنة إدارة المهرجانات والفعاليات الثقافية والتراثية في أبوظبي أن مزاينة الغنم تقام بهدف التشجيع على الاهتمام بالمواشي المحلية والحفاظ عليها بشكل سليم وصحي، مشيراً إلى أن أهالي إمارة أبوظبي ومنطقة الظفرة يهتمون بتربية السلالات الطيبة من الغنم النعيمي.

وقال المزروعي إن المسابقة مخصصة للإماراتيين، وعلى الأغنام المشاركة أن تكون خالية من الأمراض والإعاقة، ومن سلالات النعيمي، وتربيتها داخل العزب بالدولة، وتشمل المسابقة 6 فئات وهي فئة أجمل فحل وأجمل شاة وأجمل جذع وأجمل جذعة وفئة 5 رؤوس المفتوح للإنتاج والشرايا وشوط الجمل 10 رؤوس شوط مفتوح للإنتاج والشرايا لجميع الفئات العمرية (جذعة وشاة وجذع وفحل)، لافتاً إلى أن مزاينة الغنم تمثل أحد أشكال الموروث الشعبي في منطقة الخليج العربي، ودخول هذه المسابقة يعد حدثاً جديداً في مهرجان الظفرة والدورة الحالية.

وأشار المزروعي إلى أن لجنة التحكيم تم اختيارها بعناية فائقة ممن لهم دراية وخبرة كبيرة في مزايين الغنم النعيمي حيث تركز اللجنة على عدة معايير لاختيار الغنم الفائزة ومنها مقاييس للجمال ومنها ارتفاع القامة وطول الرقبة وطول الظهر، مضيفاً أنه يشرف على التحكيم عدد من الحكام من الإمارات.

تغليف التمور

شهدت مسابقة تغليف التمور إقبالاً كبيراً من المشاركين الراغبين في خوض منافسات المسابقة التي يحرص عليها عدد كبير من سكن منطقة الظفرة وبدورها حددت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط والمعايير لمسابقة تغليف التمور ومنها أن يكون التمر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات، إذ لا يقبل الرطب في المسابقة، وأن يكون من إنتاج الموسم الحالي ومن إنتاج المزرعة التي تعود ملكيتها للمشارك، مع التأكيد على ضرورة إحضار الأوراق الخاصة بملكية الأرض الزراعية عند التسجيل.

وفي ما يخصّ مواصفات التمور، تحدّث المزروعي عن الالتزام بشروط عدة يأتي في مقدمتها عدم احتواء المشاركة الواحدة على أكثر من صنف واحد في العبوة الواحدة، وأن يكون التمر خالياً من الإصابات الحشرية أو من وجود الحشرات الميتة وبويضاتها ويرقاتها ومخلفاتها، مع ضرورة خلوه من العيوب المظهرية وأن يكون حجمه مناسباً ومقبولاً، وعدم وجود رائحة أو طعم غير طبيعي أو شوائب معدنية أو رملية مثل ندب، ومن الطبيعي ألا يحتوي المنتج على ثمار غير مكتملة النضج، وأن يكون خالياً من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيماوية، إذ سيتم فحص المشاركات الفائزة مخبرياً.

كما تمّ تحديد معايير خاصة بالعبوة ومواد التغليف، أهمها أن تكون معبأة بطريقة صحية تحافظ على سلامة المنتج ومحكمة الإغلاق، وذات طابع جذاب ولا تحتوي على أكثر من صنف، وألا تزيد سعة العبوة على كيلوغرامين، وأن تكون مصنعة من مواد لا تضر بصحة الإنسان وليس لها تأثير بيئي سلبي، فضلاً عن ألا تكون للمواد المستخدمة في اللصق والتغليف أية آثار سلبية في صحة الإنسان والبيئة.