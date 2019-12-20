جامعة أبوظبي تنظم برنامج «مفكري المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد) نظمت جامعة أبوظبي فعاليات الدورة الشتوية من برنامج «مفكري المستقبل» الذي يقدم للطلبة، في الفئات العمرية بين 14-18 سنة، الفرصة للتعرف على البرامج الأكاديمية المختلفة، والمشاركة في عدد من الأنشطة وورش العمل التفاعلية وتطوير مهاراتهم الشخصية والحياتية، فضلاً عن المشاركة في مجموعة من الأنشطة الترفيهية الفنية والرياضية. وقبل انطلاق فعاليات البرنامج، استضافت جامعة أبوظبي جلستين توجيهيتين للطلبة وأولياء الأمور للتعريف بالبرنامج وأبرز أهدافه، وأهم مرافق الحرم الجامعي.

وخلال البرنامج الذي استمر لخمسة أيام، تمكن الطلبة من التعرف على برامج الجامعة، بما في ذلك إدارة الأعمال والهندسة والعلوم الصحية والقانون والإعلام. وحظي الطلبة بفرصة المشاركة في عدد من الورش العملية، بما في ذلك استخدام آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات واستخدام أنظمة محاكاة الطيران، وورش عمل لتطوير مضاد للتعرق.

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